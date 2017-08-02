Mehmet Ekici'nin sakatlığının nedeni belli oldu

Büyük bir fedakarlık yaparak Fenerbahçe’ye gelen Mehmet Ekici, 6 ay boyunca futbol oynamamayı göze almıştı... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, geçen sezon çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 27 yaşındaki orta saha, her ne kadar antrenmanlarını aksatmasa da uzun süre futboldan uzak kaldığı için maç temposunu kaybetti. Sezon öncesi kamp döneminde nasıl bir performans göstereceği merak edilen Ekici, sergilediği görüntüyle takım içinde de şaşkınlık yaratmıştı. Yeni transfer olmasına rağmen hiç uyum sorunu yaşamayan tecrübeli orta saha, maç eksiğini kapatmak için kamp dönemi boyunca ciddi çaba sarf etti.







TEDAVİDEN SONRA ÖZEL PROGRAM

Fakat Mehmet Ekici, bu hırsı nedeniyle kısa sürede 2 sakatlık yaşadı. 6 aydır futbol oynamadığı için yoğun antrenman temposunda zorlanan deneyimli orta saha, uyarılara rağmen idman kaçırmamaya çalıştı. Bir an evvel hazır olmak ve formayı kapmak için kendisini çok zorlayan Mehmet, tam iyileşti derken yeniden sakatlandı. Bu defa adalesinde yırtık tespit edilen Mehmet Ekici’nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken; teknik heyetin bundan sonraki süreçte daha dikkatli olup, milli yıldıza tedavi sürecinin ardından özel program uygulayacağı öğrenildi.

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