Alvaro Negredo Beşiktaş'ta

Transferde şu ana kadar Pepe ve Orkan Çınar’ı kadrosuna katan Beşiktaş, forvet arayışlarında da mutlu sona ulaştı...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, Valencia’nın golcüsü Alvaro Negredo’yla kiralık olarak anlaşmaya vardı.

İlk olarak Kartal’ın transfer için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, sabah saatlerinde İspanyol ekibinin yöneticileriyle görüşüp büyük oranda anlaşmaya varırken, dün gece geç saatlerde de yöneticiler Umut Güner ile Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, İspanya’ya hareket etti.

BAŞKAN ORMAN İŞİ BİTİRECEK

Yaşanan bu olumlu gelişmelerin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bugün Valencia’ya gidecek.

İspanyol kulübüyle aradaki son pürüzleri giderecek olan başkan Orman’ın, akşam saatlerinde 32 yaşındaki yıldız oyuncuyla birlikte İstanbul’a dönmesi bekleniyor.

Siyah-Beyazlı kulübün, 1 yıl kiralık olarak renklerine bağladığı İspanyol milli forvete senelik 4 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.

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