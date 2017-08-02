FUTBOL
TFF, Fatih Terim'in tazminatını ödemek istemiyor!
02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:41:42 | Güncelleme: 10:14:11
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevine son verilmesinin yankıları artarak sürüyor.
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Özellikle İmparator’un alacağı belirtilen 3.5 milyon Euro’luk tazminat konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Türkiye Futbol Federasyonu kaynaklarından kafa karıştıran bilgiler geldi.
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre TFF yetkilileri, sözleşmedeki “erken fesih tazminatı” maddesine rağmen Terim’e bu ücreti ödemeye yanaşmıyor.
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Tüm Türkiye’nin merakla beklediği konu cuma günkü yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacak.
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Büyük tartışmalara neden olan ücretle ilgili TFF yetkilileri, konunun henüz karar aşamasında olduğunu belirttiler.
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Kurmaylar, federasyonun tazminat ödemeyi istemediğini ancak cuma günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında kesin kararın verileceğini ifade ettiler.
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ÇOK KONUŞULAN O MADDE: ERKEN FESİH TAZMİNATI
Fetih Terim’in çok konuşulan sözleşmesinde yer alan erken fesih noktası ise şöyle...
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Kontratın TFF tarafından tek taraflı bitirilmesi halinde (Terim’in açıklamasında belirttiği gibi) federasyon fesih tarihinden sözleşme bitimine kadar (15 Kasım 2018) olan ücreti “erken fesih tazminatı” olarak ödemekle yükümlü.
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Yani tecrübeli teknik adam, kalan 15 ayda herhangi bir takım çalıştırmaması halinde aylık 291 bin Euro’dan toplam 4 milyon 365 bin Euro’yu cebine koyacak.
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YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ:
BİR KİŞİ BİLE ‘KALSIN’ DEMEDİ
Fatih Terim’in ayrılık sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanan süreç de dikkat çekici.
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Terim’le ilgili kararı vermek için yapılan yönetim kurulu toplantısındaki oylamada üyelerin tamamının İmparator’un takımdan gönderilmesi yönünde oy verdiği ortaya çıktı.
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Yani Terim’in, büyük umutlarla getirildiği Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine oy birliğiyle son verildi.
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TARAFTAR BASKISI ŞENOL GÜNEŞ’E ENGEL OLDU
TFF’nin Fatih Terim’le yolları ayırdıktan sonra teklif götürdüğü Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’le yapılan görüşmenin perde arkasında da ilginç gelişmeler yaşandığı öğrenildi.
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TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in ilk olarak başkan Fikret Orman’ı aradığı, Orman’ın da “Bizim tavrımız belli ancak isterseniz hocamızla görüşebilirsiniz” dediği ifade edildi.
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‘4 MAÇLIĞINA GEÇ, RUSYA’YLA TAÇLANDIRALIM’
Bunun üzerine Güneş, İspanya kampından döndükten sonra sabah saatlerinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le buluştu.
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Güneş, “Hem Beşiktaş’ı çalıştır hem de 4 maçlığına Milli Takım’ın başına geç. Rusya’daki Dünya Kupası’na katılmamız halinde de yine Milli Takım’ın başında kal. Bu görevi böyle taçlandıralım” teklifine ilk başta sıcak yaklaştı.
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Bu esnada özellikle sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların Güneş’in gitmemesi yönündeki yoğun baskısı nedeniyle başkan Fikret Orman ve tecrübeli hoca teklife ret yanıtını verdi.
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EN BÜYÜK ADAY AVCI
Yeni teknik direktör konusunda Şenol Güneş’ten olumlu yanıt alamayan Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci hedefini Abdullah Avcı olarak belirledi.
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Medipol Başakşehir’le bugün Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Club Brugge karşısında tarihi bir maça çıkacak olan başarılı teknik adamla yarın veya cuma günü görüşme yapılması planlanıyor.
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Avcı, adının Milli Takım için geçmesi üzerine önceki gün, “Daha önce önemli tecrübeler kazandım bu tarz dedikodularla ilgili. Şu an benim telefonlarım kapalı” ifadelerini kullanmıştı.