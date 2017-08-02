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FUTBOL

TFF, Fatih Terim'in tazminatını ödemek istemiyor!

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:41:42

  • 1 TFF, Fatih Terim'in tazminatını ödemek istemiyor!
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    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevine son verilmesinin yankıları artarak sürüyor.

  • 2 TFF, Fatih Terim'in tazminatını ödemek istemiyor!
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    Özellikle İmparator’un alacağı belirtilen 3.5 milyon Euro’luk tazminat konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Türkiye Futbol Federasyonu kaynaklarından kafa karıştıran bilgiler geldi. 

  • 3 TFF, Fatih Terim'in tazminatını ödemek istemiyor!
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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre TFF yetkilileri, sözleşmedeki “erken fesih tazminatı” maddesine rağmen Terim’e bu ücreti ödemeye yanaşmıyor.

  • 4 TFF, Fatih Terim'in tazminatını ödemek istemiyor!
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    Tüm Türkiye’nin merakla beklediği konu cuma günkü yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacak.

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  • 5 TFF, Fatih Terim'in tazminatını ödemek istemiyor!
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    Büyük tartışmalara neden olan ücretle ilgili TFF yetkilileri, konunun henüz karar aşamasında olduğunu belirttiler.

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