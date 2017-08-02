Başakşehir - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi

2016-2017 Spor Toto Süper Ligi şampiyonluk yarışında liderliği Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda katıldı. İlk maçını deplasmanda oynayan ve bu karşılaşmadan 3-3 berabere ayrılan Başakşehir, rakibini bugün evinde konuk edecek. Peki, Başakşehir - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Tarihinde ilk kez Devler Ligi’nde boy gösteren Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Club Brugge’ü bugün konuk ediyor. Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin Belçikalılar’ı eli boş yollayıp Play-Off bileti alacaklarına inancımız tam...

BAŞAKŞEHİR CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de harika geçirdiği sezonu 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemesi oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir, bugün 20.45’te tarihi bir maça çıkıyor. 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

3. ön eleme turundaki ilk mücadelede Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak avantaj yakalayan Turuncu-Lacivertliler, İstanbul’da rakibini alt edip Play-Off’a kalmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

M. Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Emre B. (Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Marcio Mossoro, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

Club Brugge: Ethen Horvath, Brandon Mechele, Björn Engels, Stefano Denswil, Helibelton Palacios, Ruud Vormer, Marvelous Nakamba, Ahmed Touba, Lior Rafaelov, Jeremy Perbet, Dennis

PLAY-OFF’A NASIL KALIRIZ?

Kritik maçta Medipol Başakşehir’in, sahasında alacağı her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Turuncu-Lacivertli takıma 0-0, 1-1 ve 2-2’lik beraberlikler de yarayacak. Mücadelede 90 dakikanın 3-3 sona ermesi halinde ise uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, seri penaltı atışları Play-Off turuna yükselecek takımı belirleyecek.

AVCI: HAZIRIZ

M. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Club Brugge maçının öneminin farkında olduklarını söyledi. Avcı, “Kafamızda en ufak gri bir durum yok. İki sezondur Avrupa’da eleme oynuyoruz. Maçın her anını, teknik, taktik, akıl, cesaret ve coşku olarak doğru yaşayacağımızı düşünüyorum. Planlı, moralli ve zihinsel olarak hazırlandık ” ifadelerini kullandı.

LEKO: TUDOR'DAN BİLGİ ALDIM

Club Brugge’ün hocası İvan Leko, Başakşehir’le ilgili vatandaşı İgor Tudor’dan bilgi aldığını söyledi. Tudor’u başarılı bulduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, “Tudor, en iyi arkadaşlarımdan biri. Bana, akıl ve oynayacağım şekil hakkında bilgi verdi” dedi.