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FUTBOL

Galatasaray, Luis Nani'yi transfer etmek için girişimlere başladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:06:36

  • 1 Galatasaray, Luis Nani'yi transfer etmek için girişimlere başladı
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    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli oyuncu Luis Nani geldi!

  • 2 Galatasaray, Luis Nani'yi transfer etmek için girişimlere başladı
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    Galatasaray, Valencia'nın 30 yaşındaki Portekizli yıldızı Luis Nani için kiralama teklifinde bulundu.

  • 3 Galatasaray, Luis Nani'yi transfer etmek için girişimlere başladı
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    İspanyollar öneriye sıcak baktı. Bu transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. 

  • 4 Galatasaray, Luis Nani'yi transfer etmek için girişimlere başladı
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    Üst üste yapılan transferlerin sonrasında Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Listemizde birçok isim var. Bir de çok sürpriz bir yıldız olacak" demişti.

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  • 5 Galatasaray, Luis Nani'yi transfer etmek için girişimlere başladı
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    Sır gibi saklanan o isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması giyen, buradan Valencia'ya transfer olan Nani için teklifte bulundu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    keşke
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