FUTBOL
Galatasaray, Luis Nani'yi transfer etmek için girişimlere başladı
02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:06:36 | Güncelleme: 13:15:32
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli oyuncu Luis Nani geldi!
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Galatasaray, Valencia'nın 30 yaşındaki Portekizli yıldızı Luis Nani için kiralama teklifinde bulundu.
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İspanyollar öneriye sıcak baktı. Bu transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
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Üst üste yapılan transferlerin sonrasında Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Listemizde birçok isim var. Bir de çok sürpriz bir yıldız olacak" demişti.
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Sır gibi saklanan o isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe forması giyen, buradan Valencia'ya transfer olan Nani için teklifte bulundu.
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İspanya'ya büyük beklentilerle giden ancak performansıyla istenileni veremeyen sol kanat oyuncusu, satış listesine konmuştu. Cim-Bom da hemen devreye girdi.
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SOLDAKİ BOŞLUĞU KAPATACAK
Galatasaray da sol kanattaki açığı 30 yaşındaki Portekizli'yle doldurmayı planlıyor
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Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. İspanyolların bu öneriye sıcak yaklaştığı öğrenildi.
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Nani geçtiğimiz sezon Valencia forması altında 25 lig mücadelesine çıktı. 5 gol atarken 8 de asist yaptı.
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Fenerbahçe döneminde tribünlerin sevgilisi olan futbolcunun, Türkiye'ye Sarı-kırmızılı formayla dönecek olması ise beraberinde başka olayları da getirecek.
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BÜYÜK TEPKİ GÖSTEREBİLİRLER
Sarı-lacivertli taraftarların Portekizliye büyük tepki göstermesi bekleniyor.
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Ancak Galatasaray cephesi olayın bu yönüyle ilgilenmiyor.
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Valencia'ya yapılan teklifte satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu ise henüz öğrenilemedi.
Tecrübeli futbolcunun 2019'a kadar mukavelesi bulunuyor.
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Nani'nin de sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Bu transfer gerçekleştiği takdirde Galatasaray yeni sezona bambaşka bir kadroyla girecek.
Tepeden tırnağa her mevki değişecek.