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Francesco Totti
FUTBOL

Totti'nin forması uzaya gönderildi

Roma, efsane futbolcusu Totti'nin giydiği formanın uzaya gönderildiğini açıkladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:11:25 Güncelleme: 13:13:57

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Roma, efsane oyuncusu Francesco Totti'nin son maçında giydiği formanın uzaya gönderildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski futbolcusu Totti'nin anısını yaşatmak amacıyla, 28 Mayıs'ta Genoa'ya karşı oynanan maçta giydiği 10 numaralı formasının uzaya gönderildiği bildirildi.

Formayı taşıyan "Vega" isimli roketin, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatıldığı belirtildi.

Totti, 25 sezon boyunca forma giydiği Roma'da kariyerine yönetici olarak devam edecek.

  • francesco totti
  • Roma
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