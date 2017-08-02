Inter, Matias Vecino'yu transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Fiorentina'dan Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino'yu renklerine bağladı.



Inter Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki Vecino ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



İtalya basınında yer alan haberlerde, Inter'in Vecino'nun transferi için Fiorentina'ya 24 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödediği öne sürüldü.



Vecino, geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol attı.

Matias Vecino

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