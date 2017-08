Aly Cissokho imzayı attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, yıldız futbolcu Aly Cissokho'yu renklerine bağladı. İstanbul'da yapılan imza töreninde konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Cissokho'nun uzun süredir görüştükleri bir isim olduğunu ifade ederek, "Transferi biraz zor oldu ama ben bu transfer için Futbol Şube Sorumlusu Burak kardeşime teşekkür ediyorum. Transferin bitmesini sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Daha önce '5 baba transfer yapacağız' demiştik. Barazite'nin imza töreninin ardından Cissokho'ya imza attırıyoruz. İnşallah transferlerimiz devam edecek. Malatyamız'a hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



"STADIMIZI SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇACAK"

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni stadında lige başlayacağını ifade eden Adil Gevrek, "Yeni stadımızı uzun zamandır bekliyorduk. Sezon açılışını burada oynamak istediğimizi söylemiştik. Şehrimize böyle bir stat kazandırdıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza, diğer bakanlarımıza ve milletvekillerimize, stadı kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Bu cumartesi günü inşallah stadımızı açıp önümüzdeki Osmanlıspor maçını stadımızda oynamak istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılarımız kaldı. İnşallah stadımızı Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yapacağı açılışla yapacağız" diye konuştu.



"YALAN SÖYLEYENLER, BU ÜLKEYE ZARAR VERİYOR"

2 önemli transfer yaptıklarını ve 3 ismi daha kadrolarına katacaklarını ifade eden Gevrek, "1 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet transferi daha yapacağız. Nokta transferlerle takıma katkı sağlayacak isimler olmasını istiyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Cissokho'nun transferi biraz zaman aldı. Doğru transferler böyle zaman alabiliyor. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke ama maalesef bazı menajerler ve yöneticiler, etik olmayan şeyler yapıyor. Cissokho'nun transferinde, Malatya'da savaş olduğuna dair laflar edildi. Bunlar Türkiye'nin imajı için iyi değil. Malatyaspor olarak Türkiye'nin en önemli camialarından birisiyiz. Ama bir takımın kötüleyerek transfer çalışması yapmadık. Bir futbolcunun aklını çelmek için farklı yalanlar söylenmesi yanlış. Bu yalanlar ülkemize zarar veriyor. Bugün Edirne'den Hakkari'ye kadar birçok Avrupa ülkesinden daha emniyetli bir ülkemiz var. Bu tür menajerlerin arınması lazım. Bu konuda hassasız. Transfer için 3 Lira, 5 Lira fazla verirsiniz ama başka bir takımı kötüleyemezsiniz. Malatya'ya geldiğinizde görürsünüz, Doğu'nun Paris'idir. Gelen birisi gitmek istemiyor. Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, nereye giderseniz gidin ülkemiz emniyetlidir. Ülkemizin her şehrinin kendine göre bir güzelliği vardır. Ülkemizi kötüleyerek bir yere varamayız. Böyle yalanlarla iftiralarla transferlerin önüne engel koymaya çalışıyorlar. Futbolcumuz bize inandı, şehri araştırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye inanarak, yalan söyleyenlere itimat etmedi. Bu transferler belki zor olacak ama biz istediğimiz transferleri en kısa sürede imzaları atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.



CISSOKHO: "HER ZAMAN TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİŞİMDİR"

Transferini sağlayan herkese teşekkür eden Aly Cissokho, "Öncelikle başkanıma ve transferimi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her zaman Türkiye Ligi'nde oynamak istemiştim. Bu da benim için fırsat oldu" dedi. Daha önce de Süper Lig'de oynama şansı bulduğunu söyleyen Cissokho, "Bu da benim için bir şanstı. Ardından Malatya'dan teklif aldığımda araştırma isteği hissettim. Bir Türk takımında oynamayı istiyordum. Biran önce takımla kaynaşmak istiyorum ve Malatya'da başlamak istiyorum. Geçen yıl birçok fırsat buldum Süper Lig'de oynamak için. Ancak geçen yıl bulunduğum takımda hem doğru zaman değildi hem de başkan gitmemi istemiyordu. Bu sene yakaladığım fırsatı ise değerlendirmek istedim. Malatyaspor yeni oyuncularla takımı yeniden yükseltmek istiyor. Benim de bu işte bir katkımın olmasını istediğim için buraya gelmek istedim" diye konuştu.



Açıklamaların ardından taraflar, Cissokho'nun kendisini 2 yıllığına Evkur Yeni Malatyaspor'a bağlayan imzayı attı.

