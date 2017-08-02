Beşiktaş Negredo'ya kavuşuyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Valencia'da yayın yapan radyo istasyonu Radio Esport'tan Hector Gomez "Alvaro Negredo yarın Türkiye'ye gidiyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullandı.
BipSpor ise, Beşiktaş'ın İspanyol golcü için Valencia'ya 3 taksitte 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini, Negredo'nun da siyah-beyazlılardan yılda 4,5M Euro kazanacağını öne sürdü.
Öte yandan siyah-beyazlılara Valencia'lı Abdennour'dan kötü haber geldi.
Aymen Abdennour'un Türkiye'de oynamak istemediği, İngiltere Premier Ligi veya İtalya Serie A'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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YORUMLAR 13
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Misafir 20 dakika önceÇok acil bir stoper alınmalı00
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Misafir 29 dakika öncelensi alın alıştınız zaten fenerin bıraktıklarını almaya00
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Misafir 47 dakika önceArap futbolcu istemiyoruz zaten00