Beşiktaş Negredo'ya kavuşuyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Valencia'da yayın yapan radyo istasyonu Radio Esport'tan Hector Gomez "Alvaro Negredo yarın Türkiye'ye gidiyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullandı.

BipSpor ise, Beşiktaş'ın İspanyol golcü için Valencia'ya 3 taksitte 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini, Negredo'nun da siyah-beyazlılardan yılda 4,5M Euro kazanacağını öne sürdü.

Öte yandan siyah-beyazlılara Valencia'lı Abdennour'dan kötü haber geldi.

Aymen Abdennour'un Türkiye'de oynamak istemediği, İngiltere Premier Ligi veya İtalya Serie A'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Beşiktaş transfer haberleri

Aymen Abdennour