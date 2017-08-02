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Beşiktaş Abdennour
FUTBOL

Beşiktaş Negredo'ya kavuşuyor

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Alvaro Negredo yarın İstanbul'a geliyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:19:45 Güncelleme: 17:36:04

HTSPOR.COM DIŞ HABERLER

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Valencia'da yayın yapan radyo istasyonu Radio Esport'tan Hector Gomez "Alvaro Negredo yarın Türkiye'ye gidiyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullandı.

BipSpor ise, Beşiktaş'ın İspanyol golcü için Valencia'ya 3 taksitte 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini, Negredo'nun da siyah-beyazlılardan yılda 4,5M Euro kazanacağını öne sürdü.

Öte yandan siyah-beyazlılara Valencia'lı Abdennour'dan kötü haber geldi.

Aymen Abdennour'un Türkiye'de oynamak istemediği, İngiltere Premier Ligi veya İtalya Serie A'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

 

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YORUMLAR 13
  • Misafir 20 dakika önce
    Çok acil bir stoper alınmalı
  • Misafir 29 dakika önce
    lensi alın alıştınız zaten fenerin bıraktıklarını almaya
  • Misafir 47 dakika önce
    Arap futbolcu istemiyoruz zaten
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