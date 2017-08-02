Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, lige hazır olduklarını söyledi

Hikmet Ferudun Tankut, yaptığı açıklamada, 14 günlük yurt içi ve 12 günlük yurt dışı kamplarını sakatlık sorunu yaşamadan tamamladıklarını söyledi.

Her şeyin yolunda gittiğini dile getiren Tankut, şunları kaydetti:

"Gheorghe Grozav, Gabriel Torje, Çağlar Şahin Akbaba, Ferhat Görgülü ve Hamidou Traore transferlerini gerçekleştirdik. Zaten geçen yılki kadromuzu korumuştuk. İki etap kamp yaptık ve transfer çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) turnuvasına katılacağız. Lige hazır durumdayız. Karabük'te, deplasmanda oynayacağımız Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edeceğiz. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz."

kardemir karabükspor

Ferudun Tankut

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