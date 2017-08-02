"Milli Takım'ın yeni hocası ya Lucescu ya da Yılmaz Vural olmalı"

A Milli Takım'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından yeni hoca arayışları devam ediyor.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ilk olarak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e teklif götürmüştü. Ancak Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'e yapılan 4 maçlık teklife olumsuz yanıt vermiş ve TFF de bu karara saygılı olduklarını duyurmuştu.

HABERTÜRK SORDU; MİLLİ TAKIM'IN YENİ HOCASI KİM OLMALI?

TFF'nin şimdi gündemine aldığı isimler ise; Abdullah Avcı, Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu... Biz de HABERTÜRK okuyucularına "Şenol Güneş'le anlaşamayan Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" diye sorduk.

YÜZDE 30 LUCE, YÜZDE 30 DİĞER!

Twitter'dan üzerinden yapılan ankete tam 16 bin 763 kişi katıldı. Okuyucuların yüzde 30'u 'Lucescu' derken, diğer bir yüzde 30'luk kısım ise 'Diğer' seçeneğini tercih etti. Ankete katılanların, yüzde 25'i Abdullah Avcı'nın, yüzde 15'i ise yeni teknik direktörün Mustafa Denizli olması yönünde oy kullandı.

OKUYUCULARIN ANKETE YILMAZ VURAL DAMGASI!

Twitter üzerinden yapılan ankette, 'Diğer' tercihine yüzde 30 oy çıkarken, bu seçenek için 748 yanıt aldık. Okuyucularımızın büyük bir kısmı Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Yılmaz Vural olması yönünde görüş bildirdi.

Telefonla ulaştığımız teknik direktör Yılmaz Vural ise anket sonuçlarımızla ilgili olarak "Ben hep söyledim, artık görüş vermek istemiyorum" diye konuştu.