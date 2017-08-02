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Sturm Graz
FUTBOL

Sturm Graz İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında, yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Avusturya ekibi Sturm Graz bugün İstanbul'a geldi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:52:26 Güncelleme: 17:55:30

Sturm Graz kafilesini taşıyan uçak, bugün saat 14.15 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Kafile, havalimanında konaklayacağı otele geçti.

Sturm Graz'ın basın toplantısı bugün saat 18.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Sturm Graz son antrenmanını ise saat 18.30'da yine karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Sarı-lacivertliler 2-1 galip geldikleri mücadelenin rövanşında Sturm Graz ile yarın 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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