Sturm Graz İstanbul'a geldi

Sturm Graz kafilesini taşıyan uçak, bugün saat 14.15 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Kafile, havalimanında konaklayacağı otele geçti.



Sturm Graz'ın basın toplantısı bugün saat 18.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Sturm Graz son antrenmanını ise saat 18.30'da yine karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.



Sarı-lacivertliler 2-1 galip geldikleri mücadelenin rövanşında Sturm Graz ile yarın 20.30'da karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Sturm Graz