Simon Kjaer resmen Sevilla'da! Simon Kjaer transfer ücreti ne kadar? Simon Kjaer kimdir?

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer'in transferi konusunda Sevilla kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 EUR olup %5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 EUR net bedel Sevilla kulübü tarafından Şirketimize ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 Avro net tutar ek ve bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

26 Mart 1989 doğumlu Simon Kjaer Danimarka'nın Horsens kentinde dünyaya gelmiştir. Fenerbahçe'de forma giyen Danimarkalı futbolcu, aynı zamanda Danimarka milli takımında da stoper mevki'nde görev almaktadır.



Simon Kjaer ilk profesyonel sezonunu Midtjylland forması ile Danimarka 1. Ligi’nde geçirdi. Danimarka’da yılın en yetenekli U-19 futbolcusu seçilen Kjaer ile Real Madrid, Chelsea ve Middlesbrough gibi ekipler ilgilenirken, Kjaer’in tercihi Serie A ekibi Palermo oldu.



Palermo formasıyla gösterdiği performansla ilk on birde sürekli yer bulan Kjær, ilk sezonunda oynadığı 27 lig maçında 3 gol attı. 2009-2010 sezonunda, defanstaki Cesare Bovo ile uyumlu yüksek bir form grafiği çizdi. 2009-2010 sezonunda 35 lig maçında forma giyen Kjær, 2 de gol kaydetti.



8 Temmuz 2010'da Wolfsburg'a gizli tutlan bir transfer ücretiyle gitti. Ardından AS Roma'da 1 yıl kiralık olarak oynadı. Sonra Kjær 4 yıllığına Fransız Lille takımıyla anlaştı. İki yıl boyunca burada oynayan Kjær toplamda 66 maça çıktı.



Simon Kjær beğenilen performanısının neticesinde Juventus, Milan ve Liverpool gibi takımlarının gözlemcilerinin bakışlarının arasından sıyrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. 4 yıllığına anlaşma sağlanan Kjær için Lille kulübüne ödenecek olan bonservis bedeli 7 milyon 650 bin euro olarak açıklandı.

2 Ağustos 2017 tarihinde İspanya'nın Sevilla takımına transfer oldu.

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