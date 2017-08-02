Medipol Başakşehir - Club Brugge CANLI! Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı canlı anlatım!

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE

STAT: 3. İstanbul Fatih Terim

SAAT: 20:45

HAKEM: Istvan Kovacs

YAYIN: A Spor

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Edin Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

CLUB BRUGGE: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Vormer, Nakamba, Touba, Refaelov, Dennis, Vossen

TEKNİK DİREKTÖR: Ivan Leko

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Belçika'da 3-3 berabere kaldığı Club Brugge ile karşılaşıyor. Kendi seyircisi önünde oynayacak olan Başakşehir, tur atlamak için mücadele edecek.

Maçın sonunda avantajlı skoru elde ederek tur atlayan takım Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalacak, elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

Medipol Başakşehir ve Club Brugge arasında oynanacak olan karşılaşma saat 20:45'te İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda başlayacak. Zorlu mücadelede Istvan Kovacs düdük çalacak. Maç A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek...

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