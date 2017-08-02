Trabzonspor'dan dev anlaşma

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile MEDİCALPARK Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İSTİNYE Üniversitesi arasında, belirli bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan, kulübümüzün kuruluş tarihi olan 02.08.2017 tarihli ve önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak,

KDV dahil Toplam 29.500.000.-EURO (Yirmidokuzmilyonbeşyüzbineuro) tutarında bir reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır."