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Trabzonspor
FUTBOL

Trabzonspor'dan dev anlaşma

Trabzonspor, Medical Park ve İstinye Üniversitesi ile 5 yıllık 29 milyon 500 bin euro değerinde sponsorluk anlaşması yapıldığını açıkladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 20:35:50 Güncelleme: 20:38:01

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile MEDİCALPARK Sağlık Yatırımları A.Ş. ve bağlı kuruluşu İSTİNYE Üniversitesi arasında, belirli bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde, stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam haklarını kapsayan, kulübümüzün kuruluş tarihi olan 02.08.2017 tarihli ve önümüzdeki 5 yıllık süre boyunca geçerli olacak,
KDV dahil Toplam 29.500.000.-EURO (Yirmidokuzmilyonbeşyüzbineuro) tutarında bir reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır."

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