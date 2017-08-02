FUTBOL
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
02 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:24:02 | Güncelleme: 22:29:13
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Şampiyonlar Ligi 3. turunda Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi.
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Play-off turunu geçmesi halinde gruplarda oynama hakkı kazanacak olan Başakşehir'i devler bekliyor. İşte muhtemel rakipler:
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Bu akşam oynanan maçlar sonucunda Dinamo Kiev, Ajax, Plzen, CSKA Moskova ve Sporting Lisbon'dan ikisi.
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