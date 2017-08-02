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FUTBOL

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:24:02

  • 1 Başakşehir'in muhtemel rakipleri
    1 | 8

    Şampiyonlar Ligi 3. turunda Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

  • 2 Başakşehir'in muhtemel rakipleri
    2 | 8

    Play-off turunu geçmesi halinde gruplarda oynama hakkı kazanacak olan Başakşehir'i devler bekliyor. İşte muhtemel rakipler:

  • 3 Başakşehir'in muhtemel rakipleri
    3 | 8

    Sevilla

  • 4 Başakşehir'in muhtemel rakipleri
    4 | 8

    Napoli

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Başakşehir'in muhtemel rakipleri
    5 | 8

    Liverpool

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