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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den çok sert Lucescu tepkisi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:50:42

  • 1 Rıdvan Dilmen'den çok sert Lucescu tepkisi
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    Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı:

  • 2 Rıdvan Dilmen'den çok sert Lucescu tepkisi
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    "Hakikaten enteresan. Şöyle söyleyeyim, benim için bütün insanlar eşittir.  Lucescu da çok değerli bir teknik adam. Lucescu'nun da milli takımın başına gelmesi doğaldır."

  • 3 Rıdvan Dilmen'den çok sert Lucescu tepkisi
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    "Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman da bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini."

  • 4 Rıdvan Dilmen'den çok sert Lucescu tepkisi
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    "Bu, Türk futbolunun bitişidir. Koskoca Galatasaray Kulübü başkanı oraya  gidiyor. Koskoca Şenol Güneş, onunla konuşuyorsunuz."

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  • 5 Rıdvan Dilmen'den çok sert Lucescu tepkisi
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    "Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray Başkanı yazık, 5 saat boyunca boşuna gidip gelmiş."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    rıdvan abi muhalefete devam:=)
  • Misafir 22 dakika önce
    Haklısın valla ağzına sağlık hoca
  • Misafir 22 dakika önce
    Haklısın valla ağzına sağlık hoca
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