FUTBOL
Rıdvan Dilmen'den çok sert Lucescu tepkisi
02 Ağustos 2017 Çarşamba, 22:50:42 | Güncelleme: 22:57:49
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Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı:
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"Hakikaten enteresan. Şöyle söyleyeyim, benim için bütün insanlar eşittir. Lucescu da çok değerli bir teknik adam. Lucescu'nun da milli takımın başına gelmesi doğaldır."
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"Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman da bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini."
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"Bu, Türk futbolunun bitişidir. Koskoca Galatasaray Kulübü başkanı oraya gidiyor. Koskoca Şenol Güneş, onunla konuşuyorsunuz."
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"Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray Başkanı yazık, 5 saat boyunca boşuna gidip gelmiş."
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"Türkiye Futbol Federasyonu açıklasanıza 15 gün önce Lucescu'yu... Türk insanının aklıyla alay etmeyin."
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"Şenol Güneş'i 4 maç için doğru karar olduğunu ama uzun vadeli olacaksa Beşitkaş'a zarar vereceğini söylemiştim."
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"Arkadaşlar kusura bakmasınlar, 80 milyonluk ülkede 14 yıldır Lucescu'dan başka hoca bulamıyorlar... İzleyenler bugünün tarihini yazsınlar."
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"Bugün Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli ve diğer nice Türk teknik adamların ismi eğer Milli Takım için geçmiyorsa, tüm Türk teknik direktörler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kendilerini atsınlar."
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"Benim için Dünya Kupası'na gitmemek önemli değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. 14-15 gündür de milletin aklıyla oynadıkları için ayrıca tebrik ediyorum."
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"Dünyada hiçbir ülke başka takım teknik direktörü ile Dünya Şampiyonluğu yaşamamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nu Türk futbolunun geleceğine dinamit attığı için kınıyorum.”
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