Medipol Başakşehir - Club Brugge maç özeti! Başakşehir maç anlatımı!

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Belçika'nın Club Brugge takımını 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kaldı. İşte Başakşehir - Club Brugge maç özeti ve maç anlatımı..

BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE MAÇ ÖZETİ

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda Club Brugge ile 3-3 berabere kalmıştı. Maçın bu akşam oynanan rövanşında Başakşehir 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Maçın henüz 7. dakikasında Medipol Başakşehir, Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortaya Adebayor'un uçarak kafa vurmasıyla golü buldu ve 1-0 öne geçti.

19. dakikada bir kere daha atağa çıkan Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu doğrudan kaleye göndermesiyle tehlikeli bir atak yarattı. Ancak kaleci Horvath, topu iyi takip etti ve son anda çeldi.

Dakika 34'te Başakşehir, rahatlatan golü buldu. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Adebayor, ceza sahasına hareketlenen Edin Visca'nın önüne pasını gönderdi. Visca, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan çok sert vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın ilk yarısı 2-0'lık Medipol Başakşehir üstünlüğüyle sonlandı ve temsilcimiz soyunma odasına 2-0'ın rahatlığıyla girdi.

Maçın ikinci yarısında da gol olmayınca, temsilcimiz Başakşehir, rövanş karşılaşmasında evinde Club Brugge'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kaldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 - 0 CLUB BRUGGE

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 88 Stefano Napoleoni), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Mossoro (Dk. 71 Gökhan İnler), Adebayor

CLUB BRUGGE: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, Touba (Dk. 72 Jose Izquierdo), Refaelov (Dk. 46 Hans Vanaken), Bonaventure (Dk. 56 Abdoulaye Diaby), Vossen

GOLLER: Dk. 7 Adebayor, Dk. 34 Visca (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Caicara, Clichy (Medipol Başakşehir), Bonaventure, Denswil, Ruud Vormer (Club Brugge)

Başakşehir - Club Brugge maç özeti