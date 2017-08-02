ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

İşte Lucescu'nun ilk sözleri

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:02:53

  • 1 İşte Lucescu'nun ilk sözleri
    1 | 10

    A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yeni göreviyle ilgili ilk kez konuştu. 

  • 2 İşte Lucescu'nun ilk sözleri
    2 | 10

    BeIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a nazik teklifleri için teşekkür ettiğini belirtti ve şunları söyledi:

  • 3 İşte Lucescu'nun ilk sözleri
    3 | 10

    "Hala sahada olmak istiyorum. Hem sayın Demirören'e hem sayın Dürüst'e hem de sayın Yardımcı'ya çok teşekkür ederim. Bana güvendiler. Güzel bir birliktelik olacak."

  • 4 İşte Lucescu'nun ilk sözleri
    4 | 10

    "Gruptan çıkmak için hala büyük bir şans var. Perşembe günü Türkiye'de olacağım. Gelir gelmez Riva'da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim."

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 İşte Lucescu'nun ilk sözleri
    5 | 10

    "Bizim Kosova maçlarımızın bitmiş olması bir dezavantaj. Rakiplerimiz buralardan üçer puan alacaktır. Evimizde Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli."

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000