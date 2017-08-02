İşte Lucescu'nun ilk sözleri

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yeni göreviyle ilgili ilk kez konuştu.
BeIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a nazik teklifleri için teşekkür ettiğini belirtti ve şunları söyledi:
"Hala sahada olmak istiyorum. Hem sayın Demirören'e hem sayın Dürüst'e hem de sayın Yardımcı'ya çok teşekkür ederim. Bana güvendiler. Güzel bir birliktelik olacak."
"Gruptan çıkmak için hala büyük bir şans var. Perşembe günü Türkiye'de olacağım. Gelir gelmez Riva'da kapanıp hem yapıyı hem de maçları inceleyeceğim."
"Bizim Kosova maçlarımızın bitmiş olması bir dezavantaj. Rakiplerimiz buralardan üçer puan alacaktır. Evimizde Hırvatistan ve İzlanda maçları çok önemli."