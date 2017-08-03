Trabzonspor: 2 - Deportivo Alaves: 0 (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor: 2 - Deportivo Alaves: 0

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Serdar Diyadin, Abdullah Bora Özkara

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak (Dk. 75 Uğurcan Çakır), Pereira (Dk. 75 Kamil Ahmet Çörekçi), Uğur Demirok (Dk. 61 Medjani), Durica (Dk. 61 Mustafa Akbaş), Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 75 Aytaç Kara), Kucka (Dk. 75 Hasan Batuhan Artarslan), Olcay Şahan (Dk. 75 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı (Dk. 61 Bero), Bongonda (Dk. 61 Yusuf Erdoğan), Rodellaga (Dk. 61 N'Doye)

Deportivo Alaves: Pachero, Vigaray, Alexis (Dk. 80 Maripan), Dieguez, Duarte (Dk. 62 Wakaso), Gomez (Dk. 62 Romero), Manu, Torres (Dk. 75 Krsticic), Burgui (Dk. 62 Hernandez), Zidane (Dk. 62 Katai), Sobrino (Dk. 74 Santos)

Goller: Dk. 8 Bongonda, Dk. 23 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Bero (Trabzonspor), Dk. 70 Alexis, Dk. 83 Wakaso (Deportivo Alaves)

Bordo-mavili takıma, galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Bongonda ile Yusuf Yazıcı kaydetti.

MAÇTAN POZİSYONLAR

8. dakikada Trabzonspor, yeni transferi Bongonda ile öne geçti. Kucka'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topu göğsüyle kontrol eden Belçikalı futbolcu, meşin yuvarlağı kaleci Pacheo'nun solundan filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Bongonda topu az oyuncuyla yakalanan konuk takımın savunmanın arkasındaki Yusuf Yazıcı ile buluşturdu. Bu futbolcu da sağ çaprazda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pacheo'nun sağından filelere yolladı: 2-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.