Abdullah Avcı: "Türk futbolu adına da önemli bir galibiyet"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Türk futbolu adına da önemli bir galibiyet aldık. Bu da bir milli maç. 2016-2017 sezonunu bugün kapattık. Geçen sene çok emek sarf ettik, bugün karşılığını aldık. Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldik. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi gruplarından bir tanesini cebimize koyduk. Bu gelişimimize katkı sağlayacak. Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Bir sonraki turda neler yapabileceğimize bakacağız. Bizim için yeni sezon önümüzdeki maçtan sonra başlayacak." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in Avrupa'da ilk galibiyetini aldığını hatırlatan Avcı, "Rakibe neredeyse pozisyon vermeden maçı tamamladık. Yalnızca 3 isabetsiz şut şansı verdik. Bu bizim için çok önemliydi. Tüm rakamlarda da rakibimizin önünde yer aldık. " ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise tercih ettiği bir rakip olmadığını, bulundukları her seviyenin tadını çıkarmaya çalışacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Abdullah Avcı, "Ligde de oyun tarzınız böyle mi olacak?" sorusuna ise, "Her maçın planı ayrı oluyor. Oyuncu kalitemizin yükselmesi ile beraber farklı opsiyonları kullanabiliyoruz. Rakibe göre plan ve stratejiyi belirleyeceğiz. Her oyunu oynayabilecek oyuncu grubuna sahibiz." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, play-off turuna kaldıkları için transfer yapmayı ise düşünmediklerini açıkladı.

Avcı, bugün tribünlere gelen taraftarlara da çok teşekkür ederken, ligde de bunun devamını diledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Abdullah Avcı, karşılaşmayı tribünden takip eden ve maç sonrasında da soyunma odasına gelerek kendilerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Avcı, soyunma odasına gelen Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, hem maçı seyrettikleri hem de ziyaretlerinden dolayı, Futbola ve spora destek veren birisi. Karşılaşma sonrasında, yanımıza gelerek duygularını paylaştı, oyuncular ile teker teker tokalaştı, yabancı oyuncular ile nerelerden geldiklerini konuştu. Club Brugge'ü yenen ilk Türk takımı olduğumuz için de tebrik etti. 'Bundan sonraki turda nereye katılıyoruz?' dedi. 'Bir turu cebimize koyduk. Şampiyonlar Ligi play-off'u oynayacağız, olmazsa Avrupa Ligi grupları cebimizde.' dedim. 'İnşallah Şampiyonlar Ligi olur.' dedi, ondan sonra başarılar dileyerek ayrıldı."

CLUB BRUGGE CEPHESİ

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak elendikleri maçta istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını ve elendiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Leko, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kadar çabuk gol yemeyi beklemiyorduk. Karşımızda çok kaliteli bir takım vardı. Çok kaliteli bir kadro kurmuşlar. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde yer almaları da bunu gösteriyordu. Takımımız yediği gollerden sonra toparlanamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldık."

Kişisel hatalardan dolayı goller yediklerini anlatan Leko, "Adebayor'un gol atmasını önlemek için çalışmıştık ama buna engel olamadık. Başakşehir çok iyiydi, biz değildik. Golü yedikten sonra tamamen kendimizi kaybettik. Evet bugün tam istediğim hırslı istekli kazanma arzusu olan takım sahada yoktu. Bundan sonra eski Club Brugge'ü yeniden ayağa kaldırmak için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Leko, "Igor Tudor ile konuştuğunuzu ve Medipol Başakşehir hakkında bilgi aldığınızı söylemiştiniz. Bu bilgiler tuttu mu? İşinize yaradı mı?" sorusuna ise "Benim Igor Tudor'a ihtiyacım yoktu. Gerçekler ortada, iyi oynayan takım kazandı. Medipol Başakşehir'e bol şans diliyorum." cevabını verdi.