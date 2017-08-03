Galatasaray cephesi kızgın

Avrupa’ya erkenden veda ettikten sonra teknik direktör İgor Tudor’un tartışılması üzerine Mircea Lucescu’yu futbol koordinatörü olarak Florya’ya getirmek isteyen G.Saray da Rumen teknik adama teklif yapmıştı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; başkan Dursun Özbek’in önceki gün bizzat Bükreş’e giderek masaya oturduğu Luce’den yanıt beklenirken, TFF’nin bu hamlesi Sarı-Kırmızılılar’da adeta şok etkisi yarattı. Rumen çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerde olumlu sinyaller alan başkan Dursun Özbek’in, federasyonun ani hamlesi sonucu Lucescu’nun Milli Takım antrenörü olmasıyla büyük şaşkınlık yaşadığı bildirildi. TFF’den herhangi birinin deneyimli teknik adama teklif yapılmadan önce başkanı aramamasına kızan G.Saray yönetiminin ise, “Federasyon, başkanı taraftarımız önünde küçük düşürdü. Böyle bir durum varsa, boşuna Bükreş’e gidilmezdi. Bize ayıp ettiler” ifadeleriyle sitem ettikleri öğrenildi.