Adebayor büyüledi!

Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Emmanuel Adebayor, dün akşamki performansıyla yine gönülleri fethetti. 33 yaşında olmasına karşın her geçen gün performansını yükselten Togolu forvet, sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Adebayor attığı bir gol ve yaptığı bir asistle maça damga vurdu.

3.5 yıl sonra bir Avrupa kupası maçında ağları sarsan Adebayor, önce attığı golü, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı sohbeti anlattı: “Ben Clichy ile daha önce birlikte oynadım. Gael sol tarafa indiğinde bana atacağını biliyordum. Bana da dokunmak kaldı. Önümüzde maçlar var, onlara bakacağız. 7 aydır buradayım, 7 ay sonra Cumhurbaşkanı’nı ilk kez gördüm. Kendisi tarafından kutlanmak güzeldi. Ben de Togo’yu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. O yüzden bu da beni mutlu etti.”