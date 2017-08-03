Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi Play-off

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu tamamlandı. İki temsilcimiz Başakşehir ve Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? PLAY-OFF

Süper Lig'i 2'nci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda katılan Medipol Başakşehir, 3-3'lük maçın rövanşında Club Brugge'ü 2-0 mağlup ederek Play-off turuna yükseldi. Tarihinde ilk kez katılmak için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde Play-off'a kalmayı başaran Başakşehir'in rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi Play-off turu kura çekimi 4 Ağustos Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek. TSİ 13.00'te başlayacak kura çekiminde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

İlk kez katıldığı Devler Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyerek bir üst tura yükselmeyi başaran temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yer alacağı Play-off karşılaşmaları yarın çekilecek kura çekiminin ardından başlayacak. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.