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Numan Çürüksu: "Hedefim A Milli Takım"

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un kaptanı Numan Çürüksu, Milli takım hayalini bu sezon gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:16:30 Güncelleme: 15:57:42

Başkent ekibinin tecrübeli stoperi Numan Çürüksu, hedefleri, Ndiaye'nin ayrılışı ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkati çeken ve mor-sarılı ekibin değişmez ismi olan 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda aynı çizgisini korumak istediğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon 3 kez haftanın 11'ine seçilme başarısı gösteren Numan, milli takım formasını giymeyi çok arzuladığını vurguladı.

Yaşadığı ağır sakatlıkların da etkisiyle istikrarı geç yakalayan savunma oyuncusu, "Bu sene Avrupa Ligi yok. Ancak ligde kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Umarım öyle de olur. Milli takım formasını giymeyi çok istedim. Geçen yıl bunu defalarca hak ettiğimi düşünüyorum. Fakat böyle tercih edildi, saygı duyuyorum. Umarım, bu yıl gerçekleşir." diye konuştu.

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