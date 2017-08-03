Beşiktaş Jeremain Lens transferi için kıran kırana pazarlık yapıyor

Alvaro Negredo transferi ile forvet açığını kapatan Siyah-Beyazlılar’da gözler Jeremain Lens’e çevrildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncunun bonservisini almak için Ada kulübü Sunderland ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş’ın, İngilizler ile kıran kırana bir pazarlık halinde olduğu kaydedildi.

Lens’i kiralamaya sıcak bakmayan Sunderland yetkililerinin, oyuncusu için Kartal’dan 6 milyon sterlin, yani yaklaşık 7 milyon Euro bonservis istemesi görüşmelerin uzamasına neden oldu.

Başkan Fikret Orman 3.5 milyon sterlin (4 milyon Euro) ödeyebileceklerini belirtip indirim istedi...

FENERBAHÇE'DEN 4.2 MİLYON EURO BEŞİKTAŞ’TAN 2.5 MİLYON EURO

Öte yandan Sunderland ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens ile ise her konuda anlaştı... Beşiktaş’ın yıldız oyuncuya yıllık ödeyeceği garanti ücret dikkat çekti.

Kartal’ın, Fenerbahçe’den 4.2 milyon Euro gibi ciddi bir rakam kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu yıllık 2.5 milyon Euro artı puan başına 5 bin Euro’ya ikna ettiği belirtildi.

Sunderland ile yapılan görüşmelerde orta yolun bulunmasının an meselesi olduğu ve Lens’in birkaç gün içinde resmi imzayı atmasının beklendiği öğrenildi.

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