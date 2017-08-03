ÖNE ÇIKANLAR
Jeremain Lens
FUTBOL

Beşiktaş Jeremain Lens transferi için kıran kırana pazarlık yapıyor

Jeremain Lens için kıran kırana pazarlık

Beşiktaş her konuda anlaştığı Jeremain Lens transferinde Sunderland duvarını aşmaya çalışıyor. Oyuncuyu kiralık vermeyen İngilizler, Kartal’dan 7 milyon Euro bonservis ücreti talep etti. Siyah-Beyazlılar’ın son rakamı ise 4 milyon Euro

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:38:50 Güncelleme: 11:53:59

Alvaro Negredo transferi ile forvet açığını kapatan Siyah-Beyazlılar’da gözler Jeremain Lens’e çevrildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncunun bonservisini almak için Ada kulübü Sunderland ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş’ın, İngilizler ile kıran kırana bir pazarlık halinde olduğu kaydedildi.

Lens’i kiralamaya sıcak bakmayan Sunderland yetkililerinin, oyuncusu için Kartal’dan 6 milyon sterlin, yani yaklaşık 7 milyon Euro bonservis istemesi görüşmelerin uzamasına neden oldu.

Başkan Fikret Orman 3.5 milyon sterlin (4 milyon Euro) ödeyebileceklerini belirtip indirim istedi...

FENERBAHÇE'DEN 4.2 MİLYON EURO BEŞİKTAŞ’TAN 2.5 MİLYON EURO

Öte yandan Sunderland ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens ile ise her konuda anlaştı... Beşiktaş’ın yıldız oyuncuya yıllık ödeyeceği garanti ücret dikkat çekti.

Kartal’ın, Fenerbahçe’den 4.2 milyon Euro gibi ciddi bir rakam kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu yıllık 2.5 milyon Euro artı puan başına 5 bin Euro’ya ikna ettiği belirtildi.

Sunderland ile yapılan görüşmelerde orta yolun bulunmasının an meselesi olduğu ve Lens’in birkaç gün içinde resmi imzayı atmasının beklendiği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER