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Valencia, Negredo'ya başarı dileği

Valencia, Beşiktaş'a transfer olan Alvaro Negredo'ya başarılar diledi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:20:36 Güncelleme: 15:52:14

Uzun görüşmeler sonunda Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı dünyaca ünlü forvet Alvaro Negredo için Valencia kulübü bir mesaj yayınladı.

İspanyol kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Valencia ile Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun transferi konusunda anlaşmaya varmıştır ve tüm belgeler tamamlanmıştır. Valencia olarak Alvaro Negredo'ya mesleki kariyerinin bu yeni macerasında başarılar ve şans diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



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