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Mircea Lucescu
FUTBOL

Galatasaray'dan Lucescu açıklaması

Galatasaray, A Milli Takım'ın başına getirilen Mircea Lucescu ile ilgili bir açıklama yayınladı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:17:34 Güncelleme: 14:38:01

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevinden ayrılmadan önce Mircea Lucescu ile görüşme yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu'ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu'ya Milli Takım'da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız."

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YORUMLAR 15
  • Misafir 22 dakika önce
    kimseye kızmaya hakkınız yok geçin bu işleri.
  • Misafir 22 dakika önce
    terime yol açan bi açıklama bu kadar yetersiz bir yönetim görmedim
  • Misafir 1 saat önce
    mili takım umurumuzda değil demiş gs yönetimi. biz alacaktık onlar aldı demişler
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