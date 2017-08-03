Galatasaray'dan Lucescu açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevinden ayrılmadan önce Mircea Lucescu ile görüşme yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu'ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu'ya Milli Takım'da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız."
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YORUMLAR 15
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Misafir 22 dakika öncekimseye kızmaya hakkınız yok geçin bu işleri.00
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Misafir 22 dakika önceterime yol açan bi açıklama bu kadar yetersiz bir yönetim görmedim00
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Misafir 1 saat öncemili takım umurumuzda değil demiş gs yönetimi. biz alacaktık onlar aldı demişler00