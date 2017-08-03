Neymar PSG'ye mi transfer oluyor? Neymar 222 milyon euro serbest kalma bedelini ödedi!

Paris Saint-Germain, Neymar transferinde sona yaklaştı...
Neymar'ın avukatları, Barcelona'nın Camp Nou'daki ofisine gelerek Katalan ekibine 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. Brezilyalı yıldızın, PSG'ye transferi artık an meselesi...
BARCELONA'DAN AÇIKLAMA
Katalan ekibi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Neymar'ın avukatlarının 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediğini ve sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.
Barcelona'nın açıklamasında, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.
LA LIGA REDDETMİŞTİ
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin kabul edilmediğini açıkladı.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun avukatının federasyon yetkililerine getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin reddedildiği belirtildi.
La Liga'nın, finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu davranışta bulunduğu iddia edildi.
Barcelona Kulübünden daha önce yapılan açıklamada, Neymar'ın, ayrılma kararını yöneticilere ilettiği ifade edilmişti.
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