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FUTBOL

Neymar PSG'ye transfer oldu! Neymar, 222 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer oldu!

Neymar, Paris Saint-Germain ile sözleşme imzaladı

222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından, Neymar'ın PSG ile sözleşme imzaladı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:58:02 Güncelleme: 23:14:02

Paris Saint-Germain, Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

BBC'nin haberine göre Neymari yeni takımı Paris Saint-Germain'den vergiler hariç yılda 45 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı yıldızın PSG'ye toplam maliyeti ise 446.75 milyon Euro'yu bulacak.

Neymar'ın yeni takımında 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Neymar'ın avukatları bugün Barcelona'nın Camp Nou'daki ofisine gelerek Katalan ekibine 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemişti.

PSG'DEN TARAFTARINI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Paris Saint-Germain resmi twitter hesabından "O geliyor" ifadesinin yer aldığı bir video paylaştı.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA
Katalan ekibi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Neymar'ın avukatlarının 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediğini ve sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Barcelona'nın açıklamasında, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.

LA LIGA REDDETMİŞTİ
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin kabul edilmediğini açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun avukatının federasyon yetkililerine getirdiği 222 milyon Euro'luk  sözleşme fesih bedelinin reddedildiği belirtildi.

La Liga'nın, finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu davranışta bulunduğu iddia edildi.

Barcelona Kulübünden daha önce yapılan açıklamada, Neymar'ın, ayrılma kararını yöneticilere ilettiği ifade edilmişti.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 3 saat önce
    bir sahis bu kadar etmez
  • Misafir 6 saat önce
    Katalunya - Katar savaşı
  • Misafir 6 saat önce
    Adam gitmek ister bunlar zorunan birakmazlar
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