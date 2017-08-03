Fernando, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın resmi sözleşme imzalamaya hazırlandığı Fernando İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcu ve kulübü Manchester City ile görüşmelere başladığını bugün KAP'a bildirmişti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
FERNANDO KİMDİR?
Tam adı: Fernando Francisco Reges
Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987
Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya
Yaş: 29
Boy: 1,83 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Orta saha - ön libero
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City
Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart
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