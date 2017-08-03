Lens için Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe'nin bugün Beşiktaş'a transfer olduğu söylenen Lens için bugün Sunderland Kulübü'ne bir teklif gönderdiği iddia ediliyor.



Hürriyet'in haberine göre, Lens'in fiyatının 5 milyon Euro'ya düşmesini fırsat bilen sarı lacivertlilerin son anda böyle bir teklifle araya girdikleri ve transferde söz sahibi olmaya çalışacakları iddia ediliyor. Sarı lacivertli kaynakların bu iddiayı doğruladığı kaydedildi.

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