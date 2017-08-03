Beşiktaş Süper Kupa hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, 6 Ağustos Pazar günü Atiker Konyaspor ile Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bugün ameliyat edilen Gökhan Gönül, tedavileri devam eden Gökhan Töre ve Atınç Nukan'ın yanı sıra dinlendirilen Pedro Franco katılmadı.

Isınma ve pas çalışmalarıyla idmana başlayan siyah-beyazlı oyuncular bir süre minyatür kale maç yaptı. Bir sonraki bölümde ise tam sahada taktik antrenman gerçekleştirildi. Teknik direktör Şenol Güneş çift kale taktik maçında oyunu sık sık durdurarak futbolcularına neler yapmaları gerektiğini gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolcular yarım sahadaki çift kale maçın ardından şut ve penaltı çalışmalarıyla günü noktaladı.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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