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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe - Sturm Graz maçını Kadıköy'de izliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe - Sturm Graz maçını Kadıköy'de izliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynadığı rövanş karşılaşmasını tribünden takip ediyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 20:48:22 Güncelleme: 20:59:29

Maçın başlamasına kısa süre kala Ülker Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte tribünde izliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün oynanan Medipol Başakşehir - Club Brugge maçını da statta izlemişti. Erdoğan, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve play-off turuna yükselen Başakşehir'i maç sonrasında soyunma odasına inerek tebrik etmişti.

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