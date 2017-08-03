Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe - Sturm Graz maçını Kadıköy'de izledi

Maçın başlamasına kısa süre kala Ülker Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte tribünde izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün oynanan Medipol Başakşehir - Club Brugge maçını da statta izlemişti. Erdoğan, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve play-off turuna yükselen Başakşehir'i maç sonrasında soyunma odasına inerek tebrik etmişti.