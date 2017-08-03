UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Avrupa futbolunun ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe'nin rakibi yapılacak kura ile belli olacak. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 yendiği Sturm Graz ile bu akşam rövanş maçında karşılaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde turlayan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yarın (4 Ağustos 2017) saat 14:00'da başlayacak. Kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli olacak.

FENERBAHÇE: 1 - STURM GRAZ: 1

STAT: Ülker

SAAT: 20:30

YAYIN: Smart Spor

HAKEM: Robert Madley

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ozan, Josef, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

YEDEKLER: Kameni, Isla, İsmail, Mehmet Topal, Aatif, Stoch, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

STURM GRAZ: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Jeggo, Hierlander, Zulj, Huspek, Rocher, Alar

YEDEKLER: Gratzei, Puchegger, Lovric, Lema, Schmid, Zulechner, Schubert

TEKNİK DİREKTÖR: Franco Foda

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya'da oynanan ilk maçta Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etmiş ve rövanş için büyük avantaj elde etmişti. Bu akşam oynanan karşılaşmada da sahaya rahat çıkan taraf Fenerbahçe oldu.

Dakika 32'de Fenerbahçe, Nabil Dirar ile maçta öne geçti. Sol kanattan ceza alanı içine giren Mathieu Valbuena, Fabian Koch'tan sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasını yaptı. Nabil Dirar, o bölümde kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

1-0'ın rahatlığıyla oynayan Fenerbahçe, ilk yarıda ataklarını sürdürdü ancak gol bulamadı ve hakemin düdüğüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğü elinde tutan Fenerbahçe, ataklarını sürdürdü ancak bir türlü ikinci golü bulamadı. Dakika 66'da sol kanattan Roman Neustadter'in müdahalesine rağmen oyunu sürdüren Peter Zulj, pasını Philipp Huspek'e çıkardı. Philipp Huspek, ceza alanı içinde Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu ve Sturm Graz bu golle birlikte eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda iki takım gol atamayınca Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 yendiği Sturm Graz ile evinde 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

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