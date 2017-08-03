Fenerbahçe - Sturm Graz maç özeti! Fenerbahçe, Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında evinde Sturm Graz'ı ağırladı. Fenerbahçe, Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maç özeti...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇ ÖZETİ

Dakika 18'de topu önünde bulan Marvin Potzmann ceza alanı dışından sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu rahat biçimde kontrol etti.

Dakika 21'de Alper Potuk'un pasıyla topla buluşan Josef De Souza hafif sol çaprazdan şutunu çekti ancak top Sturm Graz savunmasından geri döndü.

Dakika 32'de Fenerbahçe, Nabil Dirar ile maçta öne geçti. Sol kanattan ceza alanı içine giren Mathieu Valbuena, Fabian Koch'tan sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasını yaptı. Nabil Dirar, o bölümde kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

Dakika 35'te Nabil Dirar, sağ kanatta kalecinin önde olduğunu görüp kaleye vuruşunu yaptı ancak istediği gibi bir vuruş olmayınca kaleci Jorg Siebenhandl rahat biçimde topa sahip oldu.

Hakem Robert Madley'in düdüğüyle ilk yarı sarı-lacivertli temsilcimizin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Sturm Graz'ın vuruşuyla başladı ve temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'lık skorun verdiği rahatlıkla oyun kontrolünü elinde tuttu ve ataklarıyla ikinci golü aradı.

Dakika 66'da sol kanattan Roman Neustadter'in müdahalesine rağmen oyunu sürdüren Peter Zulj, pasını Philipp Huspek'e çıkardı. Philipp Huspek, ceza alanı içinde Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu ve skor 1-1 oldu.

Dakika 84'te Alper Potuk ile verkaça giren Mathieu Valbuena pasını Mehmet Topal'a verdi. Mehmet Topal, ceza alanı içinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yan kale direğine çarparak dışarı gitti.

Dakika 89'da Fenerbahçe, mutlak bir golden daha yararlanamadı! Orta yuvarlakta topu kapan Martin Skrtel rakiplerinden tek tek sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine giriyor ve kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Martin Skrtel, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden yandan auta gitti.

Hakem Robert Madley maçı bitiren son düdüğü çaldı. 2-1'in rövaşında temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe - Sturm Graz maç özeti

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