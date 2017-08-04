Nabil Dirar, Sturm Graz maçının ardından açıklamalar yaptı

Avusturya'nın Sturm Graz ekibini toplamda 3-2'lik skorla eleyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de bugün takımının tek golünü kaydeden Nabil Dirar ve tecrübeli savunmacı Martin Skrtel karşılaşma sonunda açıklamalar yaptı.

Faslı oyuncu, iyi bir oyun sergilediklerini söylerken fizik olarak henüz %100 hazır olmadıklarını söyledi. Bugün Fenerbahçe formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü kaydeden Dirar'ın maç sonunda yaptığı açıklamalardan şöyle:

"Kendimi çok iyi, çok süper hissediyorum. Bu akşam dolu bir statta oynadık, bizim arkamızdalardı. Ben de son derece büyük motivasyonla sahaya çıktım."

"Bir sonraki tura çıktık, bizim için güzel oldu. İyi bir maç çıkardık, topu tutmayı başardık, fırsatlar ürettik. Maçın belli dönemlerinde istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Fiziksel anlamda %100'ümüze ulaşamadık. Oyunun sonlarında takım olarak savunma yapmakta zorlandık.''

Skrtel de maç sonunda her gün daha da iyiye gittiklerinin altını çizdi. Slovakyalı savunmacı maçın son dakikalarında girdiği pozisyonu değerlendirdi.

İşte Skrtel'in karşılaşma sonunda yaptığı açıkalamalar:

"Maalesef o pozisyonu golle sonuçlandıramadım. Benim için her zaman olan bir pozisyon değildi. Belki de bitiriciliğimi geliştirmem gerekiyor. Bu konuda çalışmalıyım diye düşünüyorum."

"Aslında ilk karşılaşmada da gördüğümüzü düşünüyorum, bu durumu. O maçın 65-70 dakikalık bölümünde son derece iyi bir performans ortaya koymuştuk ve bugün de bana göre aynı dönemde çok harika bir oyun sergiledik. Ancak daha sonrasında düşmeye başladık. Rakibin pozisyonlar üretmesine izin verdik. Ama herkesin takımdaki gelişimi görebildiğini düşünüyorum. Bu gelişimi sürdürmeliyiz ve maçtan maça daha iyi bir duruma gelmeliyiz."

"Tatil yapmayı hepimiz istiyoruz ama şu dönemlerde çok da uzun tatil fırsatım yok. Yaklaşık 2 haftalık bir tatil dönemim vardı. Ancak tatildeyken de çalışmalarımı sürdürdüm. Yeni sezon öncesindeki hazırlık dönemine hazır gelmeye çalıştım."