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FUTBOL

Başakşehir ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri

04 Ağustos 2017 Cuma, 01:41:12

  • 1 Başakşehir ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

  • 2 Başakşehir ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
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    Tarihinde ilk kez katılmak için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçen Medipol Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak. 

  • 3 Başakşehir ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
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    Şampiyonlar Ligi 3. turunda Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi.

  • 4 Başakşehir ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
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    Play-off turunu geçmesi halinde gruplarda oynama hakkı kazanacak olan Başakşehir'i devler bekliyor. 

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  • 5 Başakşehir ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
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    İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri:

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