FUTBOL
Başakşehir ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri
04 Ağustos 2017 Cuma, 01:41:12 | Güncelleme: 09:24:22
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
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Tarihinde ilk kez katılmak için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçen Medipol Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.
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Şampiyonlar Ligi 3. turunda Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi.
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Play-off turunu geçmesi halinde gruplarda oynama hakkı kazanacak olan Başakşehir'i devler bekliyor.
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İşte Başakşehir'in muhtemel rakipleri:
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SPORTING LIZBON - PORTEKİZ
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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı.
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
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Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak.
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İşte Fenerbahçe'nin seri başı olacağı kura çekimindeki muhtemel rakipleri:
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AEK LARNACA - GÜNEY KIBRIS
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SHKENDIJA TETOVO - MAKEDONYA
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APOLLON LIMASSOL - GÜNEY KIBRIS
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FC OLEKSANDRIYA - UKRAYNA
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VIDEOTON FEHERVAR - MACARİSTAN
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MARITIMO FUNCHAL - PORTEKİZ
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PANATHINAIKOS - YUNANİSTAN
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SHERIFF TIRASPOL - MOLDOVA
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HAJDUK SPLIT - HIRVATİSTAN
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FH HAFNARFJARDAR - İZLANDA
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SUDUVA MARIJAMPOLE - LİTVANYA
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VARDAR SKOPJE - MAKEDONYA
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VIITORUL CONSTANTA - ROMANYA
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