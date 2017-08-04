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FUTBOL

Lucescu, Milli Takım'ı bırakan Arda Turan'ın geri dönmesine sıcak bakıyor

Lucescu, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönmesine sıcak bakıyor!

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:08:03

  • 1 Lucescu, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönmesine sıcak bakıyor!
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    TFF'nin Milli Takım için yaptığı teklifi kabul eden Mircea Lucescu, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.

  • 2 Lucescu, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönmesine sıcak bakıyor!
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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 72 yaşındaki teknik adam, Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'ın dönmesine sıcak bakıyor.

  • 3 Lucescu, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönmesine sıcak bakıyor!
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    TFF yetkililerinin Arda Turan’ın yeniden Ay-Yıldızlı formayı giymesi konusunda Rumen teknik adamın nabzını yokladıkları ortaya çıktı.

  • 4 Lucescu, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönmesine sıcak bakıyor!
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    Lucescu’nun ise “Geri dönmesini isterim” yorumunu yaptığı son kararın ise Arda ile görüşüldükten sonra verileceği öğrenildi.

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  • 5 Lucescu, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönmesine sıcak bakıyor!
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    Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açılan Milli Takım’da, önümüzdeki günlerde ne gibi değişikliklerin yaşanacağı merak edilirken, Arda Turan konusuna önemli gelişmeler var.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 2 dakika önce
    3.5m e nedir yaa. Ulan terim, dursun özbek ve demiröreni ıssız bi adaya atsalar da memleket bi nefes alsa.
  • Misafir 2 dakika önce
    Arda Turan'ı istemiyoruz Milli takımı oyuncak ettiler.
  • Misafir 6 dakika önce
    abi ardaya kızsakta darılsakta milli takimda her zaman olmalidir barcada oynayan bir adam fatih terim in bir oyunu sonucu eriyip gitmemeli.
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