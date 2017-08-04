Lucescu, Milli Takım'ı bırakan Arda Turan'ın geri dönmesine sıcak bakıyor

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İşte Demirören'in Arda'yla ilgili olarak o dönemde yaptığı açıklamalar:

"Arda olayını uçak indikten sonra bana gelen mesajla öğrendim. Hocamızla (Fatih Terim) konuşup ona göre bir karar alamamız gerektiğine kanaat getirdim. Yönetim olarak kararımızı anında hocamıza ilettik. Hocamız aynı fikirde olduğunu beyan ederek, futbolcunun uyanmasını bekledi."