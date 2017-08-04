FUTBOL
Lucescu, Milli Takım'ı bırakan Arda Turan'ın geri dönmesine sıcak bakıyor
Lucescu, Arda Turan'ın Milli Takım'a dönmesine sıcak bakıyor!
04 Ağustos 2017 Cuma, 10:08:03 | Güncelleme: 10:22:17
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TFF'nin Milli Takım için yaptığı teklifi kabul eden Mircea Lucescu, bugün resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 72 yaşındaki teknik adam, Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'ın dönmesine sıcak bakıyor.
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TFF yetkililerinin Arda Turan’ın yeniden Ay-Yıldızlı formayı giymesi konusunda Rumen teknik adamın nabzını yokladıkları ortaya çıktı.
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Lucescu’nun ise “Geri dönmesini isterim” yorumunu yaptığı son kararın ise Arda ile görüşüldükten sonra verileceği öğrenildi.
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Rumen teknik adam Mircea Lucescu’nun göreve gelmesiyle yeni bir sayfa açılan Milli Takım’da, önümüzdeki günlerde ne gibi değişikliklerin yaşanacağı merak edilirken, Arda Turan konusuna önemli gelişmeler var.
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Fatih Terim ile yaşadığı sorunların ardından Makedonya maçı sonrasında takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye, hem fiziki hem de sözlü olarak saldıran Barcelonalı oyuncu daha sonra yaptığı açıklamada Milli Takım’ı bıraktığını açıklamıştı.
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Gelinen son noktada Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin, Arda Turan’ın geri dönmesi ile ilgili Lucescu’nun nabzını yokladıkları ortaya çıktı.
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Rumen çalıştırıcının da cevap olarak “Arda’nın dönmesini isterim. İyi ve kaliteli bir oyuncu. Bize önemli bir katkı sağlayacaktır” diyerek kaptanın dönmesine sacak baktığını ifade etti.
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Önümüzdeki günlerde Arda ile de yapılacak görüşmenin ardından konunun karar bağlanacağı belirtilirken Arda’nın yeni dönemde Milli Takım forması giymesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.
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Öte yandan Mircea Lucescu ile yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı...
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Rumen teknik adam, Fatih Terim’in kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro ücreti talep etti.
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TFF de bu teklifi kabul edince anlaşma sağlandı.
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ARDA'DAN İMALI BEĞENİ:
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'dan ayrılmasının ardından Barcelonalı Arda Turan'ın sosyal medyada bir paylaşımı beğenmesi Terim'e gönderme olarak yorumlandı.
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Yıldız oyuncunun beğendiği Neşat Ertaş sözü şöyle: "Can yakıp da kalp kırma, senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün."
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Federasyon başkanı Yıldırım Demirören, Arda olayından sonra yaptığı açıklamalarda tecrübeli futbolcunun Milli Takım'ı bırakma lüksünün olmadığını açıklamıştı.
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İşte Demirören'in Arda'yla ilgili olarak o dönemde yaptığı açıklamalar:
"Arda olayını uçak indikten sonra bana gelen mesajla öğrendim. Hocamızla (Fatih Terim) konuşup ona göre bir karar alamamız gerektiğine kanaat getirdim. Yönetim olarak kararımızı anında hocamıza ilettik. Hocamız aynı fikirde olduğunu beyan ederek, futbolcunun uyanmasını bekledi."
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"İlk olarak Arda'nın yaptığı hareketin doğru olmadığını ve kendisini kadro dışı bırakmamız gerektiğini söyledik. Arda, Fatih Terim'le görüşme yaptıktan sonra beni aradı. Konuştuklarımız ikimiz arasında ama."
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"Hocamız affedilebilir bir duruma getirebileceğini düşünüyordu konunun. Arda'nın Milli Takım'ı bırakmasına hepimiz çok üzüldük. Diğer taraftan da onu korumamız gerekiyor, bir dünya markası."
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"Arda'yı Milli Takım'ı bırakma konuşmasından sonra aradım. Tatilden sonra kendisiyle konuşmak istediğimi beyan ettim. Bilal Meşe'yi ertesi gün aradım. Kendisine 'Bir başkan olarak dava açma, bu konuyu aramızda konuşup halledelim' dedim. Açar mı bilmiyorum."
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"Arda'nın yaptığı bir hatadır. Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa, ben Arda'yı kazanmaya çalışırım. Arda Turan krizini bahane edip kişisel çıkarları için olayı başka yerlere taşıyanlar, bu sorunu çok büyüttüler."
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"Özür dilemek erdemdir, en büyük adamlıktır. Arda'ya verilen metinde buna yer verilmişti. Gazeteciler basın toplantısını terk edince, Arda o metni okumadı. Öyle duyum aldım. Kendi düşüncesini bilemem."
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"Milli Takım'ı bırakma kararını kendisi verdi. Bundan vazgeçer mi, vazgeçmez mi, bilmiyorum. Çözüm Arda Turan ile konuşmak. Referandumdaki olaydan dolayı Arda'ya bir vurulacakken üç vurulmaya çalışıldı. Buna katılıyorum."
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"Arda Turan'ın Milli Takım'ı bırakma gibi bir lüksü yok. Anca yaşın geçmediyse, vücudun kaldıramıyorsa. Bunun yaptırımını toplum verir."
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BUGÜN İMZALIYOR!
Mircea Lucescu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki yöneticilerle birikte dün sabah özel bir uçakla İstanbul’a geldi.
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Federasyonun 2+1 yıllığına anlaştığı Rumen çalıştırıcı, bugün 14.30’da Riva’da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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Öte yandan Lucescu’nun yardımcı antrenör olarak Galatasaray’daki eski öğrencilerinden Bülent Akın’ı istediği öğrenildi.