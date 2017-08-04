Fenerbahçe - Sturm Graz maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: KEKREMSİ

Aykut Kocaman “Bana 2 ay verin” diyor. Beklemek lazım elbet. Kocaman’ın eli ayağı düzgün bir sistem içinde hareket eden ekipler kurmayı sevdiği ve başardığı biliniyor ama Fenerbahçe gerçekten bu mu? Tüm tartışma noktamız burada kesişiyor. Pereira da bir sistem hocasıydı. Vitor olan da Carlos Alberto olan da... Ama Fenerbahçeli gerçekten sahaya yayılmayı bilen, duruşu ve takım bütünlüğü iyi gözüken, koşan, mücadele kabiliyeti yüksek bir takım ile tatmin oluyor mu; olacak mı? Misal dünkü maçta kim ne kadar keyif almıştır? Aykut Hoca ile anlaşamadığımız, yandaş yazarlarının da anlamak istemedikleri bu işte. Fenerbahçe şaaşadır. Fenerbahçe yakışıklı futbol sever. Yıldız ve yıldızlarla dolu oyun sever. Her türlü teorik bilgisi yüksek iyi yayılmış, duruşu iyi ama yakışıklı olmayan bir oyun Fenerbahçeliler için ancak dünkü gibi kekremsi bir tat bırakır.

Dünkü maçta Sturm Graz ile F.Bahçe arasındaki farkı sadece Valbuena yaratmamalı. Valbuena karşı takımda olsa tur hangi tarafın olurdu, tartışılır. Dolayısıyla “Geçen sene Lens’i tutuyorlardı takım duruyordu. Bu sene de Valbuena’yı tutarlarsa takım durur” önermesi bu kadro için doğrudur.

Kocaman sürekli ‘takım’ı öne çıkarmaya çalışıyor ama dün onun takımı Valbuena olmasa hücum edemeyecek durumdaydı. Sadece 4 pozisyon üretilebildi Skrtel’in kendi başına ürettiğinin dışında tamamı Valbuena’ya bağımydı. O zaman “Lens’e bağımlı Dick Advocaat’ın takımından; Nani’ye bağımlı Vitor’dan, Kocaman’ın ne farkı kaldı?” sorusunun yanıtını Kocaman’ın yandaş medyası versin. Son derece yetersiz bir takıma karşı son 5 dakikayı tırnak yiyerek geçirmek F.Bahçe’ye yakışmaz; F.Bahçeli’ye de tat vermez.

AYKUT KOCAMAN: u kulübün var olan olanaklarla daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. türkiye’de değil, Avrupa’da da iddiası olmalı. bunun için gücü var. ilk dönemimde ayrılmak zorunda kalmıştım. Yeniden başladık hikayemize. Fenerbahçe’nin hikayesinin tamamına ermesi en büyük amacım

Ancak sadece Kocaman’a yüklenmek de hata olur. Kendisine istediği 2 aylık süre tanınmalı. Ama son derece zorlu geçeceği kesin olan lig başlamadan F.Bahçe’ye en az 2 KALİTE takviyesi yapmak şart. Bu zamana kadar bu işi bitiremeyen yönetim de KEKREMSİ TAT’ın sorumlularından elbette. Bence santrafor dışında Ben Arfa gibi bir ‘yıldız’ daha lazım; Kocaman istese de istemese de..

VALBUENA

Kelimenin tam anlamıyla sahaya fazla geldi. Tüm isimlerin içinde farkı farkedilen tek adamdı.

ALPER

İlk maçın adamıyken dün pek bir varlık gösteremedi. Sorunu bu zaten iki maç arası korkunç istikrar farkı..

FAİK ÇETİNER: ÖZLENEN DEĞİL BİLDİĞİMİZ FENERBAHÇE

Sturm Graz, ilk maçtaki skor dezavantajına rağmen oyunu kendi yarı alanında kabul ederek başladı maça. Fenerbahçe de ilk maçta olduğu gibi 9 eski, 2 yenisiyle sahadaydı. İlk yarı bittiğinde topla oynama oranı yüzde 65’e 35 F.Bahçe lehineydi. Maçı görmeyip bu orana bakanlar, sakın F.Bahçe’nin çok pozisyon ürettiğini sanmasınlar. İlk yarıdaki ilk pozisyon 25. dakikada geldi. Valbuena’nın duran topta kale sahasına kestiği topa Ozan kafayı dışarı vurdu. Sonrasında yine sahneye Valbuena çıktı. Soldan ceza sahasına girdi, sıfırdan topu Dirar’ın kafasına adrese teslim yolladı. O da golü attı. Avantajlı skor ve uzun bir aradan sonra Kadıköy’deki kalabalığı görünce ister istemez sahada “Daha iyi bir F.Bahçe seyrederiz” diyorduk. Ama gel gör ki; eskiler (Ozan Tufan Josef, Şener, Hasan Ali ve Van Persie) yine bildiğimiz gibi olunca fark göremedik. Oyunda top Dirar’ın ve en önemlisi Valbuena’nın ayağına geldi mi hareketleniyor, güzelleşiyordu.

Valbuena’ya ayrı paragraf açmak lazım. Tam nokta transfer. Sahanın her yerinde var. Hırslı, istekli, coşkulu ve takımı ateşliyor. Aykut Kocaman’ın bu transferdeki ısrarı boşa değilmiş. Sturm Graz vasat bir takım. Maçın ilk yarı skoruna bakınca, oyunun ikinci yarıda daha kolay geçeceğini düşünüyoruz. Ama F.Bahçe yine bizi yanıltıyor.

HASAN ALİ VE OZAN'A TEPKİ Kanarya'da dün Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan sergiledikleri kötü oyunla tepki çekti. Graz’ın 66’da bulduğu golde ters kademeye girse de başarılı olamayan, mücadele boyunca da kanadından çok açık veren tecrübeli sol bek, top her ayağına geldiğinde, yokları oynayan Ozan ise oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklandı.

Misafir takım ikinci yarıya önde başlıyor. F.Bahçe’nin ilk yarıdaki baskılı futbolu da olmayınca rakip pozisyon da buluyor, bir ani atakta golü de buluyorlar. F.Bahçe panikliyor, tutuşuyor. Bir takım bu kadar kolay giden bir maçı nasıl bu kadar çabuk zora sokar, anlayamıyorsunuz. Ahmethan sakatlanıyor. Van Persie oyuna giriyor. Ama nafile. Hollandalı’nın gücü yine yok. Orta alan evlere şenlik. Defans, rakibin her atağında S.O.S. veriyor. Son bölümde F.Bahçe tribünleri “Maç bitsin de kurtulalım” havasında. Sahadakilerde de panik had safhada. Maç bittiği için herkes derin bir “Oh” çekiyor. Kadıköy’deki kalabalık da yine özlenen değil, bildiğimiz F.Bahçe’yi seyretmiş olarak evinin yolunu tutuyor.

İSLA NEDEN YOKTU?

F.Bahçe’nin yeni transferi olan Şilili İsla, oyunun uzatma dakikalarında sahaya sürüldü. Bunu anlamakta zorluk çektik. Cevabı Aykut Hoca’da saklıdır.

OZAN TUFAN

Aykut Kocaman’ın “Bu yıl gözlem olacak” dediği Ozan Tufan, kendisine verilen şansları kullanamıyor gibi. Dün yine sahada fazla gözükmedi.

KANARYA'NIN FRANSIZ ŞEFİ Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı en flaş transfer olan Mathieu Valbuena kalitesini göstermeye devam ediyor. Avrupa Ligi’nde Sturm Graz’la deplasmanda oynanan ilk maçta bir asiste imza atan Fransız yıldız, dün de Nabil Dirar’ın attığı golün hazırlayıcısı oldu. Bunun yanı sıra Sarı-Lacivertli takımın geliştirdiği tüm atakları adeta bir orkestra şefi gibi yöneten 32 yaşındaki futbolcu böylece Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 1 kez ağları havalandırıp 4 de asist yaptı ve 5 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe - Sturm Graz