Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, transferde Gary Medel ile ilgilendiklerini açıkladı

Beşiktaş'ın dış ilişkilerden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Gary Medel ile ilgili Şili basınına konuştu. Torunoğulları, “Medel ile ilgileniyoruz. Kendisini transfer etmek için bir çözüm (finansal) arıyoruz. Medel’in Inter ile olan sözleşmesindeki koşulları bilmiyorum. Ancak yakından ilgilendiğimiz, çok güçlü ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

GARY MEDEL KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 3 Ağustos 1987 (30 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Santiago de Chile / Şili

BOYU: 1,71 m

UYRUĞU: Şili

MEVKİ: Savunma - Stoper / Orta saha - Ön libero

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 12 milyon €

MİLLİ TAKIM KARİYERİ: 103 maç 7 gol

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30.06.2018

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 31 maç, 8 sarı kart

OYNADIĞI TAKIMLAR: CDUC, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City, Inter

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Gary Medel kimdir?