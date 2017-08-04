Beşiktaş'ta gözler Gustavo Gomez'de

Gol yollarını Negredo ile güçlendiren ve Jeremain Lens transferinde mutlu sona çok yaklaşan Beşiktaş, stoperini de buldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlı ekip, Gustavo Gomez için Milan'ın kapısını çaldı ve resmi teklifte bulundu.

Paraguaylı oyuncuyu kiralamak için İtalyan deviyle görüşme yapan Beşiktaş, Milan'dan olumlu yanıt aldı. Kiralama konusunda iki kulübün anlaşmaya varması durumunda son sözü Gustavo Gomez söyleyecek.

Geçen sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen Paraguaylı oyuncu, 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'ın yolunu tutmuştu. Geçen sezon istediği şansı yakalamayan Gomez, İtalyan ekibinin formasıyla yalnızca 19 maçta şans bulabildi.

Gustavo Gomez'in adı Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

Gustavo Gomez

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