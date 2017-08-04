ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe - Avrupa Ligi
FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi - Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar ile eşleşti

04 Ağustos 2017 Cuma, 13:38:24 Güncelleme: 14:13:17

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşiyor. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off'a yükselmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre seribaşı olarak kuraya katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında; Rosenborg (Norveç), Oleksandriya (Ukrayna), Skenderbeu (Arnavutluk), Altach (Avusturya), Vardar (Makedonya) ve Suduva (Litvanya) yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.

  • fenerbahçe
  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimi
  • Fenerbahçenin rakibi kim oldu?
  • Avrupa Ligi
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER