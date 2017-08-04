UEFA Avrupa Ligi kura çekimi - Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşiyor. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off'a yükselmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre seribaşı olarak kuraya katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında; Rosenborg (Norveç), Oleksandriya (Ukrayna), Skenderbeu (Arnavutluk), Altach (Avusturya), Vardar (Makedonya) ve Suduva (Litvanya) yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçını 17 Ağustos'ta, rövanşı ise 24 Ağustos'ta yapacak.

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

Fenerbahçenin rakibi kim oldu?

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