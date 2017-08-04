Başakşehir Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi

Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyerek Play-off'a kalan Başakşehir'in bu turdaki rakibi La Liga'nın köklü takımlarından Sevilla oldu. Başakşehir, Sevilla ile ik maç yapacak ve bu maçların ardından bir üst tura çıkacak takım belli olacak. Peki, Başakşehir, Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün gerçekleşen play-off kura çekimi sonucuna göre temsilcimiz Medipol Başakşehir, İspanya temsilcisi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Sevilla maçı 15 Ağustos Salı günü başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karılaşmanın saati henüz belli değil.

BAŞAKŞEHİR'E ZORLU RAKİP

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Sevilla ile eşleşti. Sevilla'nın yakın tarihinde 3 kez üst üste olmak üzere toplamda ise 5 kere UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off Turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminin ardından ilk önceki turda Club Brugge'u eleyen Medipol Başakşehir, İspanya'nın zorlu takımlarından Sevilla ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN GEDİKLİSİ

Sevilla'nın kulüp profiline bakıldığında UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. İspanyol ekibinin 3'ü üst üste olmak üzere tam 5 UEFA Avrupa Ligi zaferi bulunuyor. Takım ayrıca bu zaferlerine bir kere de UEFA Süper Kupa'yı ekleme başarısı gösterdi. Sevilla 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götürmeyi başarırken, 2006 yılının Süper Kupası'na da sahip olmuştu.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Sevilla ekibinin kadrosunda dikkat çeken yıldızlar bulunuyor. Kadro değerine bakıldığında takımın en dikkat çeken ismi 30 milyon Euro'luk değere sahip olan Kongo asıllı Fransız ön libero Steven N'Zonzi. 20 milyon Euro değere sahip İspanyol kaleci Sergio Rico'nun ardından dikkat çeken bir diğer isim ise 18 milyon Euro'luk Franco Vazquez. Inter'den kadroya katılan ve 16 milyon Euro değere sahip Arjantinli Ever Banega ise dikkat çeken isimler arasında.

KJAER'İ KADROSUNA KATTI

Sevilla, son olarak Türkiye'de Simon Kjaer'i kadrosuna katarak gündeme gelmişti. İspanyol ekibi Danimarkalı stoper için Fenerbahçe'ye 12,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu transfer Sevilla tarihinin en pahalı stoper transferi olarak kayıtlara geçti.

Sevilla geçtiğimiz sezonu La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından dördüncü olarak tamamlamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun diğer eşleşmeleri ise şöyle;

Karabağ (Azerbaycan) - Kobenhavn (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs) v Slavia Prag (Çekya)

Olympiacos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) v Astana (Kazakistan)

H. Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

İstanbul Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)

Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)