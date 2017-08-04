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FUTBOL

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım

04 Ağustos 2017 Cuma, 15:30:46

  • 1 Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım
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    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir ile eşleşen İspanyol ekibi Sevilla, son yıllarda Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

  • 2 Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım
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    İspanya'nın Endülüs bölgesinde 1890 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, Barcelona ve Real Madrid'in domine ettiği Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) tek şampiyonluğunu 1945-1946 sezonunda yaşarken, son yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı kupalarla adından sıkça söz ettirdi.

  • 3 Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım
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    Geçen sezon topladığı 72 puanla La Liga'yı 4. sırada tamamlayan Sevilla'nın güncel piyasa değeri 223 milyon Euro.

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  • 4 Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım
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    Sevilla, maçlarını 42,174 kapasiteli Ramon Sanchez-Pizjuan'da oynuyor.

  • 5 Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım
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    İspanyol temsilcisinin kadrosunda birçok değerli oyuncu bulunuyor. 

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