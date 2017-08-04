FUTBOL
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla'yı tanıyalım
04 Ağustos 2017 Cuma, 15:30:46 | Güncelleme: 15:57:53
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir ile eşleşen İspanyol ekibi Sevilla, son yıllarda Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.
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İspanya'nın Endülüs bölgesinde 1890 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, Barcelona ve Real Madrid'in domine ettiği Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) tek şampiyonluğunu 1945-1946 sezonunda yaşarken, son yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde kazandığı kupalarla adından sıkça söz ettirdi.
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Geçen sezon topladığı 72 puanla La Liga'yı 4. sırada tamamlayan Sevilla'nın güncel piyasa değeri 223 milyon Euro.
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Sevilla, maçlarını 42,174 kapasiteli Ramon Sanchez-Pizjuan'da oynuyor.
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İspanyol temsilcisinin kadrosunda birçok değerli oyuncu bulunuyor.
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Sevilla, geçen sezon göze hoş gelen futboluyla dikkatleri çekmiş ancak teknik direktörleri Jorge Sampaoli'yi Arjantin Milli Takımı'na kaptırmışlardı.
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İspanyol temsilcisi'nin yaşadığı tek kayıp Sampaoli de değildi. Kulüple özdeşleşen ve başarılı işleriyle efsane haline gelen sportif direktör Monchi, Sevilla'dan ayrılarak Roma'yla anlaştı.
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Endülüs ekibinin kadrosundaki en değerli oyuncular olarak 28 yaşındaki Fransız orta saha Steven N'Zonzi ve 28 yaşındaki Franco Vazquez göze çarpıyor.
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Hücum hattında Wissam Ben Yedder gibi tehlikeli bir silahı bulunan Sevilla, bu yaz Sampdoria'nın Kolombiyalı golcüsü Luis Muriel'i de 20 milyon Euro'ya transfer etti.
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Kırmızı-beyazlılar, geçen günlerde Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'i kadrosuna katmıştı.
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Galatasaray ise iki sezondur Sevilla formasını giyen 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano'yu transfer etmişti.
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İspanyol temsilcisi Mariano'nun yerini, Lille'in 26 yaşındaki Fransız futbolcusu Sebastien Corchia'yı transfer ederek doldurdu.
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Sevilla bu sezon Muriel, Corchia ve Kjaer dışında Manchester City'den Nolito ve Jesus Navas, Inter'den Ever Banega, Tigres'ten Guido Pizarro'yu kadrosuna katmıştı.
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FENERBAHÇE'YE ELENMİŞLERDİ!
İspanyol ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Fenerbahçe'ye elendi.
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Fenerbahçe, o zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Rövanş mücadelesinde normal süre aynı skorla Sevilla'nın üstünlüğüyle tamamlanınca, karşılaşma uzatmaya gitti.
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Uzatma bölümlerinde skorda bir değişiklik olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Kaleci Volkan Demirel'in üç atışta gole izin vermediği penaltıları 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdı.
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İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise en fazla çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdi.
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1957-1958 sezonunda çeyrek finalde Real Madrid'e elenen Sevilla, 2009-2010'da CSKA Moskova, geçen sezon da Leicester City karşısında eşleşmeleri kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti.
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Sevilla, 2015-16 sezonunda üst üste 3. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak tarihte bir ilki gerçekleştirmişti.
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Kırmızı-beyazlılar toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'ni 5 kez kazanma başarısı gösterdi.
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2005-06'da başlayan UEFA'da zafer serüveni, 2006-07, 2013-14, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarıyla sürdü.
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Endülüs ekibi, 2006'da UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı.
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Sevilla, son lig şampiyonluğunu 1945-46 sezonunda yaşadı.