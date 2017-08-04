Tarihin en pahalı transferi Neymar imzayı attı

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PSG'nin Katarlı sahibi Al Khelaifi, Neymar'ı takdim etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Neymar tüm futbolseverler için bir idol. Kendisi benim için dünyanın en iyi oyuncusu. Taraftarlarımız her zaman Neymar'ı PSG forması ile izlemenin hayalini kurdu. Neymar her kupayı kazanmak için bize katıldı. Birlikte tarih yazacağız. Yeni evine hoş geldin" dedi.