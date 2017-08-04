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FUTBOL

Tarihin en pahalı transferi Neymar imzayı attı

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:31:59

  • 1 Tarihin en pahalı transferi Neymar imzayı attı
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    Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına bonservis rekoru kırarak transfer olan Neymar, futbol oynamaya aç olduğunu ve mükemmel bir kulübe geldiğini söyledi.

  • 2 Tarihin en pahalı transferi Neymar imzayı attı
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    Paris ekibi, 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar'ı, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi'nin de katıldığı törenle basına tanıttı.

  • 3 Tarihin en pahalı transferi Neymar imzayı attı
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    Duygularını açıklamakta zorlandığını belirten Neymar, "Futbol oynamaya açım. Yarın Amiens karşısında forma giyebilirim, neden olmasın? Yeni takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak, futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir şehirde, mükemmel bir kulübe geldim." diye konuştu.

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  • 4 Tarihin en pahalı transferi Neymar imzayı attı
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    İçten bir karar verdiğini ve bunu takip ettiğini dile getiren yıldız futbolcu, "Kupalar kazanmak için en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Paris'e gelmeyi istedim, PSG yeni kupaları hak ediyor. Bu da benim motive olmamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

  • 5 Tarihin en pahalı transferi Neymar imzayı attı
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    Hayatının en zor kararlarından birini aldığını aktaran Neymar, Barcelona'nın çok büyük bir kulüp olduğunu ve defalarca düşündükten sonra sevdiği arkadaşlarını geride bıraktığını kaydetti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    ozaman 5 milyon tl versene
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