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Emre Mor
FUTBOL

Emre Mor Inter'le anlaştı! Emre Mor Inter'e transfer oldu!

Emre Mor Inter'le anlaştı

Milli futbolcu Emre Mor, Serie A ekiplerinden Inter ile anlaştı

04 Ağustos 2017 Cuma, 19:24:37 Güncelleme: 20:12:04

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Inter'e transfer oluyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Inter, Borussia Dortmund'a 10M euro satın alma opsiyonu içeren 2 milyon  Euro'luk kiralama teklifinde bulundu.

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 39 dakika önce
    Nereye gideceğini şaşırdı çocuk
  • Misafir 45 dakika önce
    daha kaliteli bir takıma gidebilirdi bence İspanya ligi İngiltere ligi gibi
  • Misafir 45 dakika önce
    fener niye alamadı
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