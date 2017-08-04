Emre Mor Inter'le anlaştı! Emre Mor Inter'e transfer oldu!

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, Inter'e transfer oluyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Inter, Borussia Dortmund'a 10M euro satın alma opsiyonu içeren 2 milyon Euro'luk kiralama teklifinde bulundu.
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YORUMLAR 6
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Misafir 39 dakika önceNereye gideceğini şaşırdı çocuk60
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Misafir 45 dakika öncedaha kaliteli bir takıma gidebilirdi bence İspanya ligi İngiltere ligi gibi63
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Misafir 45 dakika öncefener niye alamadı00