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TFF, 2018 yılının final şehirlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali, TFF 1. Lig play-off finali ve Süper Kupa maçının oynanacağı şehirleri açıkladı

04 Ağustos 2017 Cuma, 21:43:46 Güncelleme: 21:53:00

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası, TFF 1. Lig play-off finali ve Turkcell Süper Kupa 2018'in oynanacağı şehirleri belirledi.

Alınan karara göre; 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası finali Eskişehir'de, TFF 1. Lig play-off finali Bursa'da ve Turkcell Süper Kupa 2018 ise Konya'da oynanacak. Finallerin oynanacağı tarihler daha sonra açıklanacak.

  • tff
  • Süper Kupa
  • Ziraat Türkiye Kupası Finali
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