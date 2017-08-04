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FUTBOL

Ousmane Dembele Barcelona yolunda

Barcelona'da, 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar'ın boşluğunu Ousmane Dembele dolduracak

04 Ağustos 2017 Cuma, 22:04:36 Güncelleme: 22:45:45

Neymar'ın 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olmasıyla Barcelona'da transfer hareketliliği başladı...

L'Equipe'in iddiasına göre Barcelona, Ousmane Dembele ile büyük ölçüde anlaştı. Genç yıldızın Barcelona'yı Real Madrid'e tercih ettiği öğrenilirken Katalan ekibinin önümüzdeki günlerde Borussia Dortmund ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Borussia Dortmund'un transfere onay vermesi halinde, Barcelona'nın Alman ekibine bonservis bedeli olarak en az 100 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

 

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